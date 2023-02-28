孫慧雪佗巨B重超過10公斤　自爆醫生指定開刀分娩

藝人孫慧雪（雪雪）與蘇皓兒（Chloe）今日（28日）現身活動，懷孕4個半月的雪雪，肚皮已非常巨型，她坦言：「啲人以為我有咗6、7個月，我老公好擔心，問我個肚會唔會爆，上一胎個肚都冇咁大，我暫時重咗10幾公斤，依家未推算到BB出世會幾多磅，但BB比正常大個幾月，醫生都叫我要開刀生。（你食好多嘢？）我都唔夠膽食咁多，頭三個月冇胃口不停嘔，依家胃口好咗，好鍾意食飯。」問到BB性別，雪雪表示要保密，遲些才公布，但揚言生完第二胎要封肚：「因為真係好攰好辛苦，我一日瞓10幾個鐘。（囝囝想要細佬定細妹？）男仔應該想要個妹。」雖然腹大便便，雪雪稱計劃下月尾跟老公及兒子到日本旅行，她自認仍十分靈活。

至於Chloe透露正忙於拍攝ViuTV的新劇：「個故事係關於交友App，我同譚善言、吳肇軒有感情戲，大家關係好撲朔迷離。（有冇親熱戲？）同吳肇軒有少少。（第一次拍ViuTV劇？）都唔係，幾年前拍過，但只係出現咗幾分鐘。」問到現實中有否用過交友App？她稱沒有，比較喜歡在生活上結識新朋友：「唔係驚受騙，因為我係藝人，唔想咁高調。」