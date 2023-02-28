本日日本：33萬日圓龍貓擺設　有乜咁巴閉？

奈良傳統老店中川政七商店創業於1716年，以高品質的手工麻織品起家，隨時代變遷不斷進化，推出很多優質雜貨，深受文青們喜愛。最近品牌首次和吉卜力工作室合作，推出以《龍貓》為主題的工藝產品，當中最受注目的莫過於售330,000日圓（約HK$19,140）的「樟木龍貓」，每個都由專業木工匠以名為「井波雕刻」的工藝手法細心雕刻而成，該手法起源於富山縣，從江戶時代傳承至今，使用樟木並運用200種以上的鑿子和雕刻刀完成，每個作品都灌注了職人心血，加上樟樹自古以來就被日本人視為神木，放在家中可為家人帶來健康及平安。另外還有印上龍貓與煤炭屎鬼的「八尾和紙型染收納盒」，以毛筆在八尾和紙上繪成龍貓及煤炭屎鬼圖案，使用日本和紙能散發出獨有質感，用來放置珍貴的小物就最合適。此外，亦有和佐賀縣工藝品「肥前吉田燒」共同製作的「一輪插花瓶」，的骰的外形令人愛不釋手。還有以《龍貓》片頭曲和片尾曲所出現元素來設計的奈良風手巾仔、印上原創手繪水彩插畫的多用途布巾等等，除「樟木龍貓」需於3月1日至15日於網上預訂抽選外，其他大部分產品將於3月1日發售，全都是融入日本傳統特色，價錢略貴也值得入手。