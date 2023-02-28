謝安琪未必去港台頒獎禮：佢哋播乜嘢歌唔係我決定！

藝人張繼聰與謝安琪（Kay）獲頒社交媒體風雲人物，對於Kay被指反封殺港台及無綫頒獎禮，未有派歌到兩台，Kay說：「我轉咗小型嘅獨立公司幾年，都係自給自足、自資營運，我都好需要宣傳，我係有派歌畀佢哋，但每個媒體都有佢哋嘅規則同機制，播放乜嘢歌唔係我決定，我都好尊重佢哋，關係唔係咁差。（會唔會出席港台5月嘅頒獎禮？）如果佢哋邀請我，我會好樂意回覆，但出唔出席就要睇當時嘅情況再決定。」

現場兩人跟兒子的偶像兼KOL J Lou集郵，阿聰笑言：「仔仔好鍾意J Lou，成日叫我上網睇佢啲片。（佢唔睇你嘅片？）邊有青春期嘅男仔會鍾意睇自己老竇吖，佢開始睇我啲戲，但冇聽我嘅歌。我依家同J Lou合照，阿仔終於覺得我係入流，有番啲家庭地位，可以威威，佢成日都叫我做大叔。」問到兒子如何稱呼Kay？Kay自言兒子不會對她如此直接，阿聰接口說：「我個女就好識撈，問佢呢個女明星靚唔靚，佢會話媽咪最靚，但阿仔就唔好咁講，可能覺得尷尬。」Kay稱兒子經常向他們推薦不同視頻，又讚兒子有品味：「佢聽歌好有品味，會儲存鍾意嘅歌，再喺車上播。」阿聰自嘲不受兒子歡迎不緊要，最重要受廣告客戶歡迎才能為家庭帶來經濟效益：「佢鍾意我都推動唔到經濟，所以我唔會為佢服務。」

提到兩人在情人節放閃於社交網上載了兩人的互動片，但阿聰的樣子看似不太願意，他即時否認：「其實我係開心嘅，只係我想畀人感覺有型，不過為咗太太，就算係唔想都要做，但我哋好少咁做，工作上合作都少，覺得分開好啲。」

對於明天起取消口罩令，兩人指市民有選擇權決定戴與不戴口罩是好事，他們會視環境而決定是否佩戴口罩，認為經歷幾年疫情，大家都懂得如何保護自己及身邊人的健康。