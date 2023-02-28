慳位兼淨化空氣？三合一風扇埋身睇！

Air Performer 8000一機包辦送風、送暖及淨化空氣三大功能，大部啲但總比獨立買三部機慳位。售價：約HK$7,000 (胡振文攝)

最近香港天氣乍暖還寒，一時開風扇一時開暖風機，「阻埞」又嘥電。針對此需要多合一裝置應運而生，同一部機發送冷暖風仲有空氣淨化功能，最近市場就有幾個新型號。

極速發熱

Philips Air Performer 8000定位為三合一空氣清新機，採用無扇葉直立式設計，支援350度旋轉及10段風速，能每小時持續釋放1,579立方米的淨化涼風，用係大客廳也保證「涼浸浸」。當然最近大家會用暖氣多些，此部分它則有陶瓷發熱技術，3秒發熱最高可校至37°C。實測預熱時間唔長，開機短時間房間已經「暖笠笠」！

淨化空氣方面，它配備NanoProtect納米級防護HEPA濾網同時具備活性碳和前層濾網，可去除99.97%小至0.003微米的超微細粒子，並以每小時270立方米的CADR輸出潔淨氣流，有效範圍達34平方米。AI技術還能感應空氣質素，實時分析室外數據、房間大小和使用模式，從而發揮最大性能並盡量減少噪音和能源消耗。

UV殺菌

LG AeroTower 3in1啟動後9分鐘便能提高室內溫度5°C，並設有10級風力及3種氣流模式，切合集中吹風、廣域送風或空氣潔淨需要。其3層過濾系統包括前置濾網、HEPA 濾網及除臭濾網，能阻隔大顆粒灰塵、過濾99.97%小至0.3微米的懸浮粒子，以及去除異味、霧霾污染和空氣中的化學物質。獨家UVnano技術透過紫外線去除風扇葉片上99.9%經空氣傳播的細菌，不常清潔機身也能保持空氣潔淨。

去除甲醛

Dyson HP09是同廠最新三合一甲醛暖風空氣清新機，採用Air Multiplier氣流倍增技術，能遠距離噴射淨化暖風及涼風，並支援350度擺動，將風力吹送至全屋之中。固態甲醛感應器及催化濾網能持續消滅甲醛，HEPA H13標準過濾系統及活性碳濾網則能捕捉灰塵、致敏原、有害氣體及其他超微污染物，還可過濾高達99.9%人類冠狀病毒229E及OC43氣溶膠。