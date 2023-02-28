新四十二章︱糖妹塌臉勁恐怖　學耍劍搞到心慌慌

由陳豪、糖妹（黃山怡）、江嘉敏及龔嘉欣等主演的無綫劇《新四十二章》昨晚（27日）播出的一集中，Nasa（糖妹飾）真身終極曝光，被劉老闆（鍾志光飾）證實謎之相片中的清朝女子就是Nasa本人，指出自8歲認識後對方多年零變樣，凍齡關鍵就是藏在寶藏中的大寶丹，因大寶丹藥力有時限，Nasa昨晚大打一場後不但吐血，半邊臉更出現崩塌恐怖狀，之後又殺出都叔（鄭家生飾）予以阻撓，二人激戰一輪後Nasa元氣大傷吐血兼塌臉。

該場後巷神秘激戰雖然只有分半鐘，但糖妹與家生足足拍了整個晚上再加一個通宵，據知雖然糖妹吊着威吔在的士上跳高擒低已相當考腰力和腳骨力，但竟不及耍劍讓她傷腦筋。為了將劍拋得有型、刺得瀟灑，她雖重複排練了多次，但仍數度甩手驚現「空中飛劍」，糖妹受訪時坦言耍劍心理壓力比吊威吔還大：「因為好驚會整親人。」而打至衣衫盡濕的家生，全程就住糖妹嚟打之餘，還不時從旁指導，糖妹亦大大感激家生說：「家生哥幫咗我好多，我郁時佢會用佢嘅經驗去就番我。所以拍攝算好快。」她笑指打戲最難是Keep靚樣：「武指成日叫我唔好擘大個鼻哥窿，又話唔可以眨眼。」至於「塌臉」造型亦是她入行以來首度「整塊臉倒模」：「我依家有個人形石膏喺TVB化妝間，好勁架，哈哈！嗰個造型每次拍之前係要黐上去嘅，好彩拍嗰時唔使打太多，因為嗰塊嘢撻落塊面度，再加埋出汗嘅話都好杰撻撻。」