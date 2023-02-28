伴侶患性病　擔心受感染

尖型濕疣（Genital Wart）就是坊間俗稱的「椰菜花」，由人類乳頭狀病毒（Human Papilloma Virus，HPV）感染人體的一種常見性病。尖型濕疣長出的位置，集中在男性的龜頭、包皮、陰莖、會陰、肛門，女性則發病於大小陰唇、會陰、肛門部位，若經由口交傳染也會長在口腔。發病時，感染範圍長出一片尖形或扁平的突出物，在皮膚較陰濕的部分如包皮內、小陰唇內會長出一團團由許多顆粒突起而成的花狀物，故得「椰菜花」之稱。尖型濕疣傳染力強，潛伏期長，平均2至3個月甚至長達半年以上。自體擴散力強，花狀物會變愈大愈多。

伴侶之間使用安全套能大幅降低性交感染機會，可是尖型濕疣的確會通過無套性交和口交而相互傳染。口腔傳染方面，唾液中有種物質叫唾液酶，能殺死很多的細菌和病毒，保護口腔部分地減低性病感染率，但絕非零感染。假若你本身患有口腔疾病例如牙齦炎、牙周炎、蛀牙、口腔潰瘍、慢性咽喉炎等，在此類疾病發病、發炎期間，曾發生過無套口交行為，感染率則會增加。

若一旦感染口腔尖型濕疣，發病位置包括舌下繫帶處、舌兩側、咽喉處，出現聲音嘶啞、吞咽困難，咽喉不適的症狀。此等症狀跟一般喉部不適類似，容易導致患者忽略了初期感染。直至口腔內隆起一顆顆的尖型狀和菜花狀顆粒，大小如豆粒，呈淡紅色或鮮紅色且邊界清楚，有異味，觸碰即易出血，明顯跟平常口腔生痱滋症狀不同。而為免現時長期擔憂，更好的做法是主動前往化驗，以消除疑惑。

李偉儀