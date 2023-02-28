郭富城神秘造型曝光　呈現超現實效果

由金像獎三大影帝郭富城、林家棟和任達華坐鎮，譚耀文、黃德斌、賴雅妍、胡子彤、顧定軒及湯怡等，主演的黑客動作犯罪電影《斷網》將於3月9日隆重上映。 電影講述黑客以驚人速度及技術入侵國際金融機構，郭富城和林家棟飾演網絡專才，任達華飾網絡安全調查科督察，與他們穿梭網上與現實世界，互相角力鬥智鬥勇，展現非一般的警匪網絡戰，電影落重本2千萬港元製作的大型CG網絡世界，以及最為矚目在南生圍取景的網絡森林，震撼觀眾眼球。

於製作特輯中可見，飾演網絡專才的郭富城游走到危機四伏的暗網之中，他的暗網虛擬身份造型亦神秘曝光！郭富城戴着超現實反光面具，穿上發光的有帽黑衣，非常有神秘感。畫面上又只得黑和白光，充分利用光與影表達陰暗的效果以及暗網的陰森，對於自己的暗網造型，郭富城說：「就像一個發光的物體，像一條電線在裏面擺動的一個能量。」

由於要讓觀眾簡單地分辨出戲中人物所身處的環境如：現實、網絡世界以及非一般人會瀏覽的暗網，電影團隊特意在視覺效果上加添一些配置，令觀眾更易投入。美術總監文念中指：「特意讓演員們戴上一種透明反光的面具，在面具上再加入一些數碼元素，可以加強了數碼世界的感覺。」他指拍攝團隊在南生圍的森林中取景，用以扮作網絡森林，將實景和虛擬效果結合在一起，讓呈現出來的效果更超現實。

林家棟表示：「戲內的元素相當豐富，暗網令人感到非常震撼，令到大家都會關注我們會如何去演繹整個網絡世界，更是導演的新嘗試。」郭富城表示：「當我們打開一個信息就會進入到網絡世界，兩邊交錯替換來演繹是件相當新鮮的事。」