周奕瑋否認有後台　帶陳嘉慧日本朝聖

藝人周奕瑋（Jarvis）自從獨挑大樑主持台慶頒獎禮後，無論知名度及背後傳聞都突然標升。近日他再獲派夥拍陳嘉慧（Erica），飛往東京拍攝無綫全新旅遊節目《請一日假去旅行》，起行時二人被發現跟隨總經理曾志偉，乘搭航空公司的東京首航，機會實屬難得。

對於接二連三的新任務，Jarvis相當感恩，但卻解釋說：「我都想知邊個係（後台）？哈哈！能夠跟住搭首航，都係因為今次個節目係航空公司贊助嘅，飛機上有好多政商名人，全部都係美麗嘅誤會。」當日獲派主持台慶頒獎禮，他坦言：「可能我之前主持過《港姐再競選》，大家覺得我表現唔錯，加上今年嘅主題係追夢，好啱我依個階段。其實早於盛事前兩個月已接獲通知，只係公司要求保密，我覺得啱，咁先唔會為我造型不必要嘅壓力。」他又感恩好友麥美恩「守秘密」，且現身盛會支持：「有佢喺度，我真係定啲。」

今次飛抵東京後，Jarvis與Erica未正式開始拍攝，已有「新任務」﹕「曾生（曾志偉）同我講，落機有記者會，同日本傳媒見面，佢覺得交由我哋以日語介紹好啲，搞到我同Erica好緊張，成程機係咁背稿，結果我都講都口窒窒，Erica就耳仔都紅晒。」最搞笑是在日本成長的Erica竟然要求Jarvis帶她四出「朝聖」﹕「去到池袋Sunshine City咁，佢話以前從來都冇嚟過呢度，好少去遊客區。」

當外界以為其發展一帆風順時，Jarvis卻直言疫情3年，某程度對他造成影響：「好似我同旅行社合作帶團，工作全部停晒，不過我多咗時間可以陪吓家人及反思生活，同埋嗰時我加入去主持兒童節目，起碼收入有保障。」他不諱言頒獎禮後收到不少網絡留言支持，但卻帶點諷刺：「有人話估唔到我除咗主持旅遊節目外，做司儀都唔錯，其實係我做咗娛樂主播十幾年，自問唔係一個特別叻嘅人，只係靠一直累積落嚟嘅經驗。（走在街上好多人打氣？）試過搭的士想去港鐵站，落車本來要行一段路，但就畀司機叫住，佢叫番我上車，義載咗我一程，好窩心。」

場地提供：寬港子＠海港城