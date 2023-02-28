Neringa Kriziute　不務正業更吸金

世事無絕對！邊個話不務正業聽乞食？今日為大家介紹嘅超人氣巨乳網紅Neringa Kriziute就有辦你睇，佢原本係一名藝術家，但就掛住經營社交帳號，殊不知搵到嘅錢更多，連佢自己都始料不及！

為錢轉行

好多人覺得「不務正業」等同「游手好閒」，但其實兩者唔能夠混為一談，事關有正業唔撈而走去做其他嘢，通常係為勢所逼，更何況呢個世界靠副業搵食嘅例子多不勝數。正如來自立陶宛嘅網紅Neringa Kriziute，出身於維爾紐斯藝術學院，除咗讀咗個建築學學位，仲進修美術碩士，之後一直搞開藝術創作，喺2016年至2018年期間，佢仲喺歐洲舉辦過多個畫展，有評論指佢嘅畫作具有「光明與黑暗、和平與不安嘅矛盾感」，又話「抽象嘅畫風帶有古代同現代嘅神話色彩……顯示出微妙嘅幽默感」。冇錯，當時畫壇對佢嘅評價都幾高㗎，後來佢之所以「不務正業」，純粹為咗一個字，就係「錢」！

人氣強勁

據Neringa Kriziute表示，當時為咗舉辦畫展，真係好需要錢，惟有間唔中客串做模特兒，與此同時，佢仲喺2016年開始經營社交平台，分享自己嘅工作同生活，就係咁，擁有一對37DD巨乳嘅佢，吸引到唔少網民嘅關注，尤其係嗰啲性感自拍，令佢逐漸走上網紅之路。由於人氣愈唔愈勁，佢喺2018年開始全情投入成人模特兒工作，又不斷向網友派福利，之後佢慢慢將發展重心放喺社交網絡嘅經營，包括開設會員制社交帳號，實行全力吸金！事實上，睇番佢嘅IG帳號，粉絲數量居然超過460萬，真係勁到爆！