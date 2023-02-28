趙露思疑爆粗鬧吳磊　被揭做「大嘥鬼」形象崩壞

被內地官媒疑批評為「絕望的文盲」女星趙露思再爆出負面新聞，和吳磊拍劇時爆粗片流出，令形象再次崩壞，正所謂「一不離二」，復被揭有浪費食物壞習慣，而她只食士多啤梨的尾部，竟是怕近葉的位置有毒。

有「甜寵」女神之稱的內地95後女星趙露思，其主演的劇集播放量達130億，流量媲美趙麗穎及楊冪等「劇后」，可是人紅是非多，最近被爆原來是「爆口女王」，事緣網上流出她和內地小生吳磊拍攝《星漢燦爛》的策騎片，片中明顯受驚的她，疑情急下用粗口狂鬧身後的吳磊：「MI你個b的，你有病啊？」質疑他未開機就策騎，嚇壞了她，可是無辜「硬食」的吳磊不怒反安撫她說已開機拍攝中，工作人員則對趙露思「口出狂言」而側目，質疑她質素有問題。

有粉絲就為趙露思護航，指其過激表現是依劇本演，但有人則反駁：「劇本中沒有穢言。」除出口傷人外，她再多一條做「大嘥鬼」的罪名，網上又瘋傳她邊化妝，邊食士多啤梨，不過她每一口只食士多啤梨的紅色部分，而近葉的白色部分就棄置在生果盒中，又說：「白的地方像中毒了，感覺下面沒有曬過陽光，就感覺沒有消過毒，就感覺吃了要中毒。」結果整盒士多啤梨有食剩一半，網民對其「士多啤梨有毒」論大叫傻了眼，留言：「我食了白色部分，應一早死早」，又有人批：「無腦女，果然是被央視網認證的文盲。」相信是因她的負面新聞浪接浪，昨日其工作室發聲明，指部分用戶在網絡平台中發布針對趙露思的誹謗、侮辱言論，嚴重影響個人聲譽，要求刪除及道歉。