柳應廷被唱歌耽誤的舞蹈員　新歌成跳唱擔當

人氣男團MIRROR成員柳應廷（Jer）的新歌《從零開始的新世界》MV今晚（28日）曝光，是Jer過去作品中製作最大型的一次，他特別感激幕後每一位為他花盡心思，另外還有一眾Dancer，助他完成跳舞部分。

今次成為MV的跳唱擔當，他笑說：「我一身舞技，只係過去冇將佢show出嚟，隱藏咗咁多年嘅舞功，終於用得着，成為今年嘅跳唱男新人，大家都撐我，你撐唔撐我呀？」當日他第一首Solo歌《水刑物語》是3年前同一日推出，今次再次選擇同月同日推出新歌，對Jer可說是有特別意義，他解說道：「三年後嘅今日再由另一個起點出發，呢首歌係一個好好嘅開始！」

今次亦是Jer首次參與作曲部分，他說：「有次睇完電影《阿凡達》，覺得套戲不論配樂畫面都好勁，令到我好想做到一首關於民族、慶典嘅歌曲，希望可以帶到正面、正能量畀觀眾。」他指香港很少這類型的音樂，覺得大家需要一首朝早聽完好醒神，好有Energy的歌曲。他說：「想做到好似《獅子王慶典》劇場嘅歌曲咁，送畀廣東歌樂迷，迪士尼都有呢類型嘅歌，但廣東版冇，今次我就做一首！」

為了要呈現歌曲那大世界、慶典的感覺，MV的場景也炮製成他夢想中的Wonderland。他讚嘆製作團隊的精心布置：「搭到好似一個森林、好靚，一嚟到見到忍唔到Wow，原本幻想好原始部落，好似阿凡達世界，點知依家好似伊甸園。」

今次還有Dancer及小朋友參與大型歌舞場面，他開心說：「每個角色造型好cute好靚，另外又有一啲小朋友喺度跳舞，同我構思嘅concept好似，世界大同。」跟小朋友合作向來具難度，但Jer表示：「冇想像中咁困難，大家都好聽話，又聽老師指示，另外好 多謝家長願意畀小朋友嚟參與呢個MV。」