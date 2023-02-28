貪慾女社長　以乳謀私

所謂高處不勝寒，好多人身處高位雖然可以享有高薪厚祿，但係亦會成為眾矢之的，冇咩知心朋友，生活相當枯燥乏味，不過日本AV界嘅女社長就唔同喇，佢哋好識得利用權力令男下屬屈服，享盡床上歡愉，每日返工不知幾過癮呀！

會議室3P

於TAKARA VISUAL推出嘅《女社長之性慾》中，川上由係一位事事親力親為，又會照顧下屬嘅親切女社長，之不過，佢因為成日掛住工作，搞到長期單身好寂寞。有一晚，佢同班員工食消夜嘅時候，終於忍唔住喺酒後勾引男下屬大雄去開房，自此之後，佢經常喺公司拉大雄入會議室偷歡，點知被另一個男下屬拓海發現，不過川上由顯得鎮定驚，仲主動邀請佢加入戰團大玩3P，將公司變成色慾戰場。

猛男後宮

喺M's Video製作嘅《S女社長的華麗床上遊戲戲》入面，今井夏帆係一個不務正業嘅女社長，不過佢喺聘請男職員方面就相當着力同嚴謹，入職條件一定要夠大隻同持久力強，目的係要滿足到佢嘅慾望，每日都要喺社長室畀佢玩弄同榨乾！而夏帆最鍾意玩拘束同顏面騎乘，而大隻仔無論工作幾忙都好，總之畀社長叫入房，就要全力以赴百戰百勝！

醉飲累事

片廠Premium出品嘅《我和女社長單獨在情趣酒店》，講白領階層泰祥一覺醒來，發覺自己正身處情趣酒店，最大鑊係見到女社長希島美里竟然瞓响隔籬！泰祥開始記起，前一晚美里請班同事去飲酒，而自己飲醉咗，跟住就斷咗片！泰祥諗住起身走人之際，美里突然瞓醒，話同泰祥玩得好開心，仲話未夠喉要執多劑，為咗保住飯碗，泰祥惟有頂硬上！

簡評

喺「女社長系列」可以見到女社長以權謀私，但係班男下屬亦會盡情滿足對方，令人睇得相當過癮！今次介紹嘅3部作品中，本仙最鍾意川上由主演嘅《女社長之性慾》，因為佢韻味迷人，演出騷味十足，接連勾引男下屬交歡夠晒刺激，最後仲玩埋3P就更加令人興奮無比！