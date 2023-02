音樂人趙增熹和歌手譚芷昀(Celine)日前出席活動,兩人在晚宴中合作表演,當年在美國真人騷《全美一叮》一鳴驚人的Celine已經15歲,亭亭玉立,她一口氣連唱《Stand By Me》、《愛是永恒》及《My Heart With Go On》多首名曲。

趙增熹笑言表演崗位最舒服,今次他提議與Celine妹妹合作:「其實我都係佢嘅Uncle,識咗佢十年啦!當年佢嘅唱功都勁到嚇親人,其實佢係我音樂製作嘅學生,所以我哋不時都會合作同表演。」

近年樂壇有好多創作歌手,每位他都想合作,他說:「好似『中學師弟』林家謙一齊玩吓都好,又知MIRROR嘅Edan有作歌,但凡係唱作人都埋嚟啊,想有啲火花。」他又笑言自從擔任比賽評判後,不時接拍廣告,但仍未習慣見到「自己」:「其實都怕見到自己個樣,好在早排都仲有口罩令可以遮住先,不過去到餐廳都會畀人認得叫我『趙生』。」