梁靖琪(Toby)昨日(27日)40歲生日,「七魔女」成員佘詩曼、姚樂怡、湯盈盈、鍾麗淇、文頌嫻、周家蔚齊集為壽星女人賀壽,見她們心打扮現身,玩得當盡興,鍾麗淇透過社交平台上載合照,表示:「Happy Birthday Tobes!!!! Love you and welcome to da club! #七姊妹 」。

據知,生日會由Toby丈夫施雋賢主理,甚有心思,愛妻之情不言而喻。2人於2019年拉埋天窗,婚後育有大仔施睿文(Roman)和細仔施睿安(Rian),一家四口住在西貢千呎豪宅,生活幸福美滿。比太太年輕8歲的施雋賢,亦有上載生日會上與太太的合照,並以英文留言:「生日快樂,我的愛人,祝你一切順利,因為你值得擁有一切!願你的夢想在未來十年繼續實現,愛你老婆!」又hashtag表示太太完全不似40歲,公然放閃。