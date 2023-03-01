秘揭內情︱樂基兒離婚半年　返港復出做Model

現年42歲的前「天王嫂」樂基兒被爆再次婚變，據知大半年前她跟美籍商人老公已簽字離婚，為5年婚姻畫上句號！兩人育有一子，已協議共同撫養，婚後本來返美國家鄉定居的樂基兒，已秘密搬回香港居住，並重操故業當模特兒。

早已淡出幕前的名模樂基兒（Gaile）2017年與美籍食品商人朱智豪（Ian）結婚，婚後誕下一子Hunter，一家三口定居美國生活。Gaile不時在社交網分享生活點滴，日前又上載新照，見她肉緊啜爆囝囝，母子濃情滿瀉，看似幸福美滿，但她將照片轉做黑白相，並留言：「Time is precious when you co-parent（當你共同撫養時，時間是寶貴的）」，疑暗示與老公離婚，她更刻意關閉留言功能，似乎在避靜中。

婚變有迹可尋

由於「co-parent」有「單親」、「共同撫養」意思，不少網民認為她意有所指，似為再次離婚作出交代。截稿前Gaile未有回覆，其模特兒公司則回應：「佢co-parent呢句代表咗啲嘢，但有啲乜嘢就直接問佢。」東網收到消息，Gaile大半年前跟老公Ian已正式離婚，算是和平分開，協議未來共同撫養兒子，一切以孩子作優先考慮。據知，兩人已由美國搬返香港居住，婚後甚少行catwalk的Gaile將全面復出，早前更在香港接拍了一個廣告，但暫時未有計劃公開露面。

翻查Gaile的社交網，婚變一事早就有迹可尋！去年4月，她和Ian飛到峇里島為兒子慶祝3歲生日，當時她罕有公開一家三口合照，又以英文寫下感想，意指：「真不敢相信你已經3歲大了，媽媽和爸爸非常愛你，我們會盡力成為最好的父母，急不及待想和你一起度過這天，你是我生命中的小情人。」當時她身形發福兼面容飽滿，明顯是幸福肥，沒有刻意修身，但之後她未有再跟Ian「同框」，情人節也只是公開單人照。

藉工作麻醉傷痛

連月來Gaile極少更新社交網，即使有出post晒相，網民都覺得她消瘦了，估計是受離婚影響心情。有指她去年搬返香港後，決定重新出發，火速收身後即重投模特兒事業，除了接拍時裝工作，也有洽談廣告，想藉工作麻醉離婚傷痛。