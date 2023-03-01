【是日通勝】

農曆二月初十

癸卯年 甲寅月 戊午日

吉時：上午5時至7時、上午9時至11時、下午1時至3時

凶時：凌晨3時至5時、下午3時至5時、下午5時至7時

宜：交易、嫁娶、出行

忌：搭廁、栽種、買田

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：6、13、27

幸運顏色：黃

【星座運程】

今日幸運星：人馬座

白羊座：事業運非常好，但健康一般，需注意飲食。

金牛座：做人忌自私，顧及別人感受才可迎來好運。

雙子座：愛情運處於弱勢，寄情於工作會比較合適。

巨蟹座：運勢平平，但只要做好自己就有成功一天。

獅子座：財運佳，收入水漲船高，生活滿意度提升。

處女座：勉強無幸福，處理感情問題切忌自欺欺人。

天秤座：愛情運欠佳，被動心態不改，難打破悶局。

天蠍座：運氣差只是暫時性，不氣餒就可走出困境。

人馬座：運氣好到不得了，能在職場競爭中佔優勢。

山羊座：謀事力不從心，宜安守本分，勿多管閒事。

水瓶座：出外靠朋友，用心經營人脈網絡不會蝕底。

雙魚座：心態正面可帶來好運，遇到麻煩也不用怕。

【生肖運程】

相沖生肖：鼠

旺弱指數：（升）虎 財運強

（跌）鼠 狀態差

鼠：是日沖煞，做事失魂，有可能前功盡廢。

牛：為工作奔波卻得個桔，心中充滿怨氣。

虎：財運特別好，得財不費力，要努力工作。

兔：出現無法預料的事，理財投資要審慎。

龍：生活安穩，可全力投入工作，謀求突破。

蛇：已有伴侶者要加強溝通，提防矛盾升級。

馬：運勢陷低谷，謀事易碰壁，需留意細節。

羊：獲財神眷顧，投資方面有望收復失地。

猴：狀態不佳，做事欠拚勁，犯錯機會高。

雞：有伴侶者別太任性，說話不能去得太盡。

狗：貴人助力強，利見客傾公事，容易成功。

豬：士氣強，肯拚搏，事業可更上一層樓。

【暢所欲玄】（堪輿學家麥玲玲師傅）

兔年工作開運

新春過後已有一個多月，相信大家都已收拾心情，重新開始拚搏了吧！上班族每天營營役役，當然希望年年工作順遂，祈求升職加薪、減少是非，在職場上大展拳腳。趁着仍在兔年的第一季，不妨把握機會加強工作運。兔年的文昌星飛臨中宮，即房子的中央一帶，只要使用簡單的擺設，加上積極進取的心態，工作表現自然可以提升了。

今年癸卯兔年的文昌星飛臨中宮，文昌屬木，而綠色及「4」字均代表木，所以中宮最適宜擺放4支水養富貴竹來催旺，也適合多見綠色及藍色。如果書房或睡房位處中宮，房內的床單、被鋪或其他布藝用品，不妨多選用綠色、藍色或間條圖案來加強力量，書桌若能位處中宮亦佳，同樣有正面作用。其他綠色物品、文昌塔或筆座等皆可助旺文昌星，有利考試、進修及創作表現。

另外，之前的文章有提及，兔年的財星飛臨正南方，不妨同時在正南的財位放置流動的擺設及紅、黃兩色用品，催旺財星，相輔相成有助工作及事業發展。

辦公室或網上的是非言論，往往令人感到煩擾，工作也難以順心，兔年的是非星飛臨東南方，避免在這方位放置水種植物或魚缸，並且在東南方放置紅色物品，有助降低是非星力量。