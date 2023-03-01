變「靚仔」斷送戀情？ 江嘉敏：鍾意美貌太膚淺！

江嘉敏為劇集《新四十二章》犧牲一頭長髮，疑因此遭男友嫌棄，成分手導火線。回復單身一年，近日劇集播出，她的男仔頭被勁讚「靚仔」，社交網女Fans急增，可謂因禍得福。而她正努力Keep Fit，目標重拾5年前《誇世代》的索爆身材，為自己爭氣！

明日（2日）是《新》劇大結局，江嘉敏（Kaman）大感不捨，記得開工時，她與鄺潔楹堪稱「噪音雙喇叭」，成為劇組開心果：「爸爸（鄭子誠）初時都有話我哋嘈，有時拍到凌晨6點好眼瞓，我哋會唱歌跳舞，後來爸爸都加入跳唱，話唔捨得噪音，哈哈！」

為演好韋小寶轉世的「Mon姐」一角，她只吃青瓜、粟米和雞蛋減肥，試過月事期間不支暈倒，之後大家禁她再食減肥餐。而劇組十分疼錫她，前輩馬海倫送她血壓計，督促她每日影低結果給她核實，鄺潔楹則送水樽監督她多飲水，令她十分窩心。

不過，為劇集頓變「男仔頭」的她，傳因剪去一頭長髮而甩拖，她解釋：「咁啱時間問題，剪頭髮係工作需要，大家鍾意同欣賞就OK。（前度唔鍾意？）每個人有唔同意見，不過有好多觀眾讚我靚仔，多咗好多女Fans，個個人有不同喜好，冇可能逼全世界鍾意。」

問到以後揀男友，會否要鍾意短髮？她說：「唔使講到明，唔鍾意嘅揀佢做乜？（再剪短？）如果角色需要，我Skin Head都OK。」她認為外表會改變，若只鍾意美貌實在膚淺，她揀男友只重內涵，首要孝順和顧家。而現時無心拍拖的她，正努力儲首期，望今年內置業。

收身漸見成績，但Kaman嫌未夠，更自爆有4組運動隊友支持，包括跑步、瑜伽、行山及羽毛球，最開心是感染到兩個妹陪她跑步：「Keep Fit係終身職業，我同張繼聰拍《誇世代》時，大家都好欣賞嗰時嘅我，希望以呢個為標準。嗰時身材均稱，比較迷人，好想叫公司開個Keep Fit節目畀我減肥。」

化妝:Ling Ling Cheung

服裝:MZJJ