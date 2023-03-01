娛圈單打︱禍從口出代價大　停工封咪冇得怨

美國前總統奧巴馬曾語重心長勸喻世人，不要將太多個人資料和心底話上載到互聯網，皆因雁過留痕，這些資料和言論隨時成為自己的夢魘。可惜，智者之言沒有多少人會放在心上，電台DJ梁文禮因「雙面人」言論遭強制停工，正是典型例子。

事緣早前有女歌星開演唱會，梁文禮先在個人公開的IG勁讚演唱會好睇，詎料在不公開的個人FB即變臉，批評女歌星冇歌藝、衣着不好看、演唱會流程不順等。但令人最意想不到的是，他自以為臉書皆是真朋友，偏偏這些真朋友將其言論Cap圖公開，斷到正一正無從抵賴，即使事後向女歌星道歉補鑊，一樣「尷尬過關家姐」。

女歌星故作大方說不介意，但梁文禮「雙面人」言論愈揭愈多，包括曾發文鬧爆陳奕迅黑面掟咪、MIRROR「強姦張國榮作品」等。儘管也有網民認為其批評並非全無道理，惟電台一錘定音，決定要梁文禮即時停工3個月「冷靜反思」。

網民似乎唔Buy電台決定，認為每個人都有言論自由，不應因言入罪，何況是非公開的個人FB？甚至禍及早前嘲笑同門DJ余迪偉性取向的艾粒，質疑職場欺凌也不用停工，為何獨是梁文禮重罪受罰？

只能說句：「少年，你太年輕了。」每個人都要為自己的言行負責，言論自由並非大晒。就職場而言，「心底話」無人知道也就罷了，現在搞到人盡皆知，不尷尬就假。面一套底一套，前恭後倨，試問日後還哪有明星願意接受這位DJ訪問？其說話還有何公信力？考慮到電台利益，自然是跟雙面人切割最實際。