慧絲自爆曾做泊車妹　撞爛過丹素華盛頓跑車

奧斯卡金像影后慧絲溫達絲般（Reese Witherspoon）最近為了宣傳新片《換屋假期》（Your Place Or Mine）而亮相名嘴Jimmy Kimmel的清談節目，在訪問中她自爆未做明星之前曾做過「泊車妹」。

她表示1995年曾擔任男星丹素華盛頓（Denzel Washington）的電影《Devil in a Blue Dress》見習工作人員，當時她的工作是為幕前幕後的工作人員包括丹素泊車，她憶述當時的情況：「每當丹素嚟片場，我要泊佢架跑車。對於一個剛考到牌嘅17歲小朋友嚟講，呢個絕對唔係一個好嘅主意。天啊，我當時撞散晒佢架車，好恐怖！」而慧絲表示最搞笑就是幾年前她與丹素在一個婚禮上見到面，並向她表示自己的女兒亦曾為她「打工」在電影《情約奇藝坊》（Water for Elephants）中負責服裝部分：「幸好佢冇報復」。

除了與丹素有「一段古」之外，她亦與另一金像影帝羅拔迪尼路（Robert De Niro）有個一段「往事」，她在訪問中自爆14歲那年曾為電影《海角驚魂》（Cape Fear）試鏡，而當時的對手正是迪尼路，她直言因為自己當時好驚，令整個試鏡過程不順利，最終不獲錄用。而她更自爆當時沒有看過迪尼路的電影，完全不知道他是誰。她印象中只記得迪尼路好好人，當她緊張到忘記對白時，對方即代她完成對白。