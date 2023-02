東方日報C1：樂基兒離婚半年　返港復出做Model

現年42歲的前「天王嫂」樂基兒被爆再次婚變,據知大半年前她跟美籍商人老公已簽字離婚,為5年婚姻畫上句號!兩人育有一子,已協議共同撫養,婚後本來返美國家鄉定居的樂基兒,已秘密搬回香港居住,並重操故業當模特兒。

早已淡出幕前的名模樂基兒(Gaile)2017年與美籍食品商人朱智豪(Ian)結婚,婚後誕下一子Hunter,一家三口定居美國生活。Gaile不時在社交網分享生活點滴,日前又上載新照,見她肉緊啜爆囝囝,母子濃情滿瀉,看似幸福美滿,但她將照片轉做黑白相,並留言:「Time is precious when you co-parent(當你共同撫養時,時間是寶貴的)」,疑暗示與老公離婚,她更刻意關閉留言功能,似乎在避靜中。

婚變有迹可尋

由於「co-parent」有「單親」、「共同撫養」意思,不少網民認為她意有所指,似為再次離婚作出交代。截稿前Gaile未有回覆,其模特兒公司則回應:「佢co-parent呢句代表咗啲嘢,但有啲乜嘢就直接問佢。」本報收到消息,Gaile大半年前跟老公Ian已正式離婚,算是和平分開,協議未來共同撫養兒子,一切以孩子作優先考慮。據知,兩人已由美國搬返香港居住,婚後甚少行catwalk的Gaile將全面復出,早前更在香港接拍了一個廣告,但暫時未有計劃公開露面。

翻查Gaile的社交網,婚變一事早就有迹可尋!去年4月,她和Ian飛到峇里島為兒子慶祝3歲生日,當時她罕有公開一家三口合照,又以英文寫下感想,意指:「真不敢相信你已經3歲大了,媽媽和爸爸非常愛你,我們會盡力成為最好的父母,急不及待想和你一起度過這天,你是我生命中的小情人。」當時她身形發福兼面容飽滿,明顯是幸福肥,沒有刻意修身,但之後她未有再跟Ian「同框」,情人節也只是公開單人照。

藉工作麻醉傷痛

連月來Gaile極少更新社交網,即使有出post晒相,網民都覺得她消瘦了,估計是受離婚影響心情。有指她去年搬返香港後,決定重新出發,火速收身後即重投模特兒事業,除了接拍時裝工作,也有洽談廣告,想藉工作麻醉離婚傷痛。

