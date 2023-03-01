劉心悠煮食熱情大增　整法國菜餵飽老公

女星劉心悠被爆去年底秘密做了人妻，下嫁細她幾年的圈外男友，喜訊傳出後心悠BB都未見過人，原來她忙緊學煮法國菜，本身唔識煮食的她去年報讀課程，她曾透露課程長達8個月，而她的中期試考得唔錯成績，日前她又在社交網分享期末考試的過程，見她全情投入，好專注好享受每個步驟，她親手炮製的美食，睇到都覺得好味道呀！

她表示自己還有很多需要學習和改進的地方，但我對創造性烹飪的熱情卻大大增加了。她說：「在過去的8個月裏，我是徒手開始這項挑戰的，知識非常有限，零經驗，並且害怕使用刀具，當人們問我是否想成為一名廚師時，答案顯然是否定的，儘管那可能是不斷嘗試的結果。但是我將這8個月的培訓視為一個項目，我人生必做清單上的一個項目。我從零開始建造的東西，就像木製品、芭蕾舞、馬拉松賽跑，甚至是拳擊，這些都是需要不斷練習和耐心的事情，而且路徑很長。」

她我期待着未來能從這門課程中獲得技能和知識，她認為她養成的習慣將指導她未來的生活，她感謝在這段旅程中給予過極大幫助的任何人。心悠BB的老公仔真係幸福，將來晚晚有老婆親手造的法國大餐食了！