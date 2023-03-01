Zendaya自拍驚現神秘鑽戒　被粉絲懷疑與「蜘蛛俠」秘密訂婚

26歲美國人氣女星「蜘蛛女」Zendaya一連兩晚撇甩男友仔「蜘蛛俠」Tom Holland獨自出席頒獎禮，其中包括周六晚舉行的《第54屆美國全國有色人種協進會形象頒獎禮》（NAACP Image Awards），有粉絲見到她在頒獎禮上戴住一隻巨型黃鑽戒指，而她出席完之後，她於社交網站亦公開臨瞓前的自拍照，照片中亦見到同一隻鑽戒，因而被粉絲懷疑這是否求婚戒指，與「蜘蛛仔」秘密訂婚？！

有粉絲更留言預計Zendaya和Tom有機會於今夏拉埋天窗！查實去年11月已傳過他們感情相當穩定一同計劃未來。她們2017年因合作《蜘蛛俠：強勢回歸》（Spider-Man: Homecoming）而戲假情真撻着。Zendaya除了愛情得意之外事業亦如意，近日就有傳她接拍HBO劇集《毒癮女孩》（Euphoria）第3季時將會加至100萬美元（約784萬港元）劇酬一集。

除了「蜘蛛女」傳訂婚之外，34歲英國天后Adele近日亦被傳與41歲男友Rich Paul已秘密訂婚，今年夏天將會舉行婚禮，而最近她在拉斯維加斯表演時亦有戴着巨型鑽戒登台。