除口罩喇！學女團化全妝解封美貌！

口罩令今日放寬，大家終於在室內外都可以不用戴口罩喇！不過以前戴口罩有理由不化全妝，如今隨着大家需要除罩相見，各位絲打不能再懶惰，應該要重拾化妝技能！始終是剛開始以真面目見人，不宜化太濃妝。大家可以學習女團的清純白開水妝，重點在於胭脂與唇妝部分，顯氣色之餘，亦沒有太大的妝感，隨時讓人以為是天生好皮膚的素顏狀態。

乾淨清透底妝

各位絲打，若臉上沒有太多痘印瑕疵，就不建議使用遮瑕度太高的底妝產品，事關普遍遮瑕度較高的粉底都會有很重妝感，看起來就像戴了一層假面具。大家不妨選擇輕透的底妝產品，後續再局部疊塗遮瑕膏，這樣就能夠透出膚質的細緻紋理。DIOR的全新雪凝亮白煥采修護氣墊粉底質感輕盈零負擔，並注入雪絨花及維他命C等修護成分，用後有效發揮補濕護膚功效，塑造具光澤怠的好膚質。配以SPF 50 PA+++耐水濾光因子，能發揮隔絕外來侵害及抗氧化功效，讓妝容無時無刻都光彩照人。

粉嫩顯氣色胭脂

日常使用的胭脂，大家可選擇最近大熱的粉嫩色系。不少新生代的女明星都有化甜美粉紅胭脂妝，就如New Jeans的Hyein和Hanni，都喜歡在靠近眼下部分的蘋果肌大面積塗上粉色胭脂。在這個部位塗胭脂的好處是能夠展現甜美少女感，令樣子看起來精神又氣色好。NARS的ORGASM FOUR PLAY BLUSH QUAD四色胭脂組合，包含了細緻金色珠光蜜桃粉紅色Orgasm，額外搭配能增加立體感的深色粉調和讓雙頰閃耀的閃亮金色，能輕易塑造出可愛立體妝容。

溫暖奶茶色唇妝

經過兩三年蒙着嘴的日子，大家還記得上一次塗有色唇膏是甚麼時候？口罩摘下即使皮膚好到不化底妝，亦要常備唇膏，在食飯或喝水之後補上唇色，讓面容更有精神。今年超熱門的唇色不再是大紅唇，而是偏橘調的杏桃奶茶色。無論是BLACK PINK的Jennie或是New Jeans的Hanni，近期都不約而同用上了奶茶色唇膏。不同的是前者使用的是水潤感強烈的Hera Sensual Powder Matte Liquid 435色號，而後者用的是充滿霧面感的Armani LIP MAESTRO 214色號，大家可按自己對於光澤或霧面的喜好去做選擇。