1日5餐博增磅！Anson Lo呻食極唔肥　放暗箭寸姜濤？

男圑MIRROR成員Anson Lo（盧瀚霆）新歌《MONEY》MV收看次數已破250萬，受訪時提到他上周五因嚴重脫水及感冒，在12子的活動後不適暈倒趕入院，事隔數日已回復精神爽利，他說：「今朝8點幾開始化妝，都唔辛苦。」不過談及網民批他突然見暈，是驚被閉關2個月後首現身的姜濤風頭盡搶，他說：「大家諗得太多。」重提當日見暈原因：「嗰日好早，唔係有12個化妝師，輪住化好趕，加上冇飲水，冇食嘢，嚟緊會注意多啲健康，令到大家反應好大，又太過擔心，我都內疚，都唔想大家唔開心。」可擔心姜濤誤會？他指隊友好明白事理：「佢哋有問候我、擔心，其實成隊人都好擔心，大家都唔知我發生咩事，即刻Message我問我咩事，第二日都有見，好彩個原因唔係好大嘅問題，大家就鬆一口氣。」

現年27歲的他被取笑「財多身子弱」，過往曾試過公開活動上情緒不穩而爆喊，夥拍鄭欣宜的演唱會又胃痛，近日又頭暈，問到是否工作過量至捱壞身體？他為公司講好話說：「工作量還好，睇咩工作範疇，每日平均工作10至12幾個鐘，如果拍劇、拍戲工作12個鐘以上不等，拍廣告就短番，每日不止一個要走場數，出咗新歌，拍完廣告，下一轉就排舞，仲有其他工作。」又覺得是自己飲食出現問題所致，指醫生提議他不宜食得太清淡：「食多啲鹹嘢，重味啲嘅嘢。（本身唔食有味食物？）我唔食唔健康，譬如我平時開工好少食薯片、炸煎嘢，唔係因為貪靚，我本身對健康唔好嘅食物唔係太大興趣，對健康都唔好。」又承認會注重健康及保養身體，有飲媽咪滋補湯，只是保持健康有很多因素：「唔只要平衡飲食或者睡眠狀態，可能有時大壓力都會身體唔好。（你好大壓力呀？）一定有壓力啦，因為你想做好作品好質素就一定對自己有要求，好多時演出或出新歌前一定大壓力啲。」

劇情需要隨時露股

他謂在新歌中有多個造型，其中有新嘗試露額All Back頭扮演銀行家，對於露肉，他指拍內衣廣告已達性感底線。至於可接受在戲中露股，他亦不排除說：「睇吓劇情需要啦，同埋公司畀唔畀，唔係我自己決定，我個人如果公司想嘅話都可以。（有冇練定？）一直都有練全身肌肉。」稍後他將離港拍電影，但場口密及檔期又緊，相當難趁機度假。

談及曾批評他「強姦張國榮作品」的DJ梁文禮電台被停職3個月，自言不知最新情況，亦未睇梁文禮批評他的內容，所以他說：「我覺得呢啲係佢公司嘅做法，我就唔方便去評論囉，同埋裏面涉及嘅單位，唔止我一個，仲有其他前輩，我唔覺得有資格去評論佢講嘅嘢，我係後輩，其實任何人去評論自己都冇對與錯嘅，每個人都有Taste，我推出任何作品，完全歡迎大家讚美同埋批評，每個人都有鍾意同唔鍾意，我絕對尊重任何人嘅Comment。」又謂一早習慣被評頭品足，所以不會受負評困擾：「呢行一定有反對嘅聲音，我覺得係好正常嘅事。」至於姜濤謂情緒受負評影響，他覺得被鬧會不開心也很正常，又指姜濤能接受批評：「佢都話批評係好事，即係可以進步嘛，我唔覺得佢唔接受。」

最後，談及姜濤成為業主，他表示暫未有置業打算：「我唔係賺好多，未咁快住啦，因為好貴，我要養Daddy、媽咪同隻狗，支出好大嘅，我都想買大啲嘅地方畀Daddy、媽咪住，再儲吓錢先囉，我鍾意住Apartment多過House，好多人都Suggest我睇定先，但我冇。」

服裝：Louis Vuitton，Giuseppe Zanotti

場地： The Henley