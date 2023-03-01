【簡潔生活學】房間愈迫愈心煩（上）

以香港寸金尺土來說，一般住宅單位能有書房或雜物房可以說是「奢侈」，但若然有這樣的空間，就必須好好運用和規劃，否則很浪費，而且隨時影響心情。

話說，有位朋友M早陣子向我「求救」，說她家的雜物房就快「爆炸」，我問她是甚麼意思？她解釋原本一家三口住在500呎兩房單位，結婚前其中一間用作書房，但自從有小孩子後，書房慢慢變成雜物房，而她兩夫婦上班時間頗長，根本沒有時間去清理，由於平日小孩都是交給奶奶照顧，放假便把小孩接回，所以假期也無瑕整理，而物品好像愈積愈多，每次想動手清理，但一望到就很崩潰，便放棄了，但這間房的物品已經進入「警戒線」，在感性上很想逃避，但理性上知道一定要面對。

知道她的狀況後，便決定到她家了解一下，我發現那個書房面積也不算少，而且單位樓底也高，如果好好規劃的話，會很實用。當我探究房間藏着甚麼時，發現真的很混亂，除了有書本、CD、DVD、也有大人與小孩的衣物、玩具、小型家電、維修工具等等，完全是間雜貨店一樣。

之後我問她，到底你想怎樣用這間房，變回書房還是雜物房？她說心裏很想做回書房，因為有時候她想靜靜地在房內看書，但有小孩子後，實在太多東西，雜物根本沒有地方存放，若然想書房與雜物房兩者兼得，有可能嗎？

我想了一想說：也不是不可能！（再續）

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