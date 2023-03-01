Villa Glam　「圓」妙未來建築

在觀感上，圓形的特點是飽滿、柔和，應用於建築方面，能給人帶來舒服的感覺，難怪不少設計師均有一顆追求「圓」美的心，加上有先進科技作後盾，相信未來日子會有更多異想天開的圓形建築面世。正如今次介紹的「Villa Glam」，不論室外、室內都呈現出「圓」妙的心思。

坐落懸崖邊緣

由Aurora Saboir Design設計的概念建築「Villa Glam」，預計建於有「夜店島」之稱的西班牙著名旅遊勝地伊維薩島（Ibiza），其坐落位置是一個面向巴利阿里海（Mar Balear）的懸崖之上，享有無敵海景，作為度假別墅最合適不過。

貌似巨型貝殼

以水為設計靈感的「Villa Glam」，最大特點是擁有「圓」美的外觀，貌似一個敞開的貝殼，頂部的環形結構以混凝土打造，中間則利用大片落地玻璃，使室內、外的界線變得模糊，兩個空間打成一片，也令室內顯得開揚光猛，住客足不出戶也能遠眺外面的美景！

布置面面俱圓

室內設計方面，以木材、石材和輕質材料的布置為主導，營造出暖和的色彩氛圍，加上混合了不同紋理，包括牆身的圓形圖案、地氈的斑馬紋等等，所以在視覺上不會感到單調。說到家具配置，不是圓形設計，就是加入圓角，跟別墅的「圓」美設計相呼應，可謂別出心裁。