【日本旅遊】跟陳瀅食壽司　日本Omakase忌噴香水？

最近我們的「宅男女神」陳瀅，在社交平台上，開心分享她遊日本吃美味壽司的喜悅！弄得我也很想去日本，品嘗當地高級壽司，尤其想體驗當地最地道的Omakase壽司。日本高級壽司店大致分兩類，一類是吃預定的套餐，另一類就是無餐牌，菜式全由壽司師傅發辦的Omakase。

但假如你不諳Omakase文化，即使有時是無心之失，也有機會氣壞壽司師傅，故體驗Omakase時請小心別犯以下禁忌：

（1）忌噴香水？

由於壽司師傅，會以當天最新鮮時令的食材，並選擇最適合的作法來作菜，故此氣味會很影響他們判斷，也因此日本人上高級壽司店，也習慣不噴香水或古龍水，亦不會食煙後前往；此外衣着也不會太隨便，而入座前亦一定先脫下外套，並除下手錶與手鏈等飾物，以避免刮傷木桌，才開始進餐。

（2）忌翻弄壽司？

Omakase真義就是廚師發辦，信任師傅的經驗和技巧，相信他會把最好的給你，有甚麼不吃的，例如要不要Wasabi，都可事先跟師傅說清楚，因此上了碟的壽司已基本上調好味，包括Wasabi分量，亦毋須再沾豉油；但假如你在師傅跟前再翻弄壽司，例如單獨夾起魚生片沾豉油，便是非常失禮的行為。如對壽司調味有意見，應該在吃後告訴師傅便成。

（3）忌說話太多？

Omakasa食客，大都愛坐吧枱，一邊吃一邊欣賞師傅手藝，也很喜歡跟師傅交流，雖然這也屬於Omakase文化，但切記不要在師傅拿刀處理刺身時，或手握壽司時打擾他，否則會讓師傅分心，影響工作質素。最佳交流時間應在壽司上碟後，但建議也勿說話太多，以免耽誤壽司入口最佳時機。

（4）忌直放入口？

很多人爭論，正統吃壽司，應該是用手拿，還是用筷子，但其實兩者各有各好，手拿好處是壽司不易散，而筷子好處是可免手溫影響口感，故此方法沒有一定。但更重要是，壽司應該一口吃完，並建議入口時「反轉」以生魚片一面觸碰舌頭，便可品嘗到最佳滋味。