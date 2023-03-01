宋慧喬林智妍正面交鋒　韓媒睇好《黑暗榮耀2》有望超越第一部

韓國女星宋慧喬與神劇《太陽的後裔》的金牌編劇金恩淑再合作的Netflix劇集《黑暗榮耀》，講述宋慧喬飾演的女主角文同珢自小因為貧窮而遭受校園暴力，長大後下定決心要向主導暴力的林智妍及其他霸凌她的同學報仇，劇集分為兩部曲，第一部於去年12月底公開後大受好評，而第二部將於3月10日上架。

《黑》劇日前進行傳媒試映會，讓韓媒率先觀看第二部的首兩集，不少媒體都睇好第二部有望超越有一部的成績，第一部的尾段講述宋慧喬在家中與林智妍及丈夫鄭星一碰面，林智妍希望向丈夫隱瞞自己的過去，鄭星一則開始懷疑林秀晶過往所做過的事，而宋慧喬在第二部將更勇敢地接近林智妍，將與她正面交鋒，劇情比第一部更緊張，台詞亦會比第一部更狠。

而今日（1日）是韓國的三一節，是紀念當年全民性的反日救國行動及促成韓國臨時政府成立的韓國三一運動，女星宋慧喬12年來一直與誠信女子大學的徐敬德教授印製海外韓國歷史遺址及博物館的韓語指南，今日適逢三一節，兩人就合力製作介紹臨時政府的多語言影片。MBC電視台今日將播出三一節特輯《婆婆回來了》，宋慧喬將擔任旁白，介紹節目的主角、現年96歲的二戰日軍慰安婦李容洙。