樂基兒驚爆再離婚 前經理人陳善之：好耐冇聯絡

經典粵劇《帝女花》去年65周年，策劃了一系列的紀念項目，其中重塑《帝女花》專業版的粵劇演出，於去年1月首演後，受第5波疫情影響要停演，今日舉行記者會宣佈將於6月7日捲土再來，繼續公演15場。總監陳善之、葉家寶，文武生和花旦包括李龍、南鳳、梁兆明、王志良和林穎施等出席，陳善之開心疫情舒緩，可以繼續公演很感恩，有意將《帝女花》做巡迴演，到大灣區、新加坡、馬來西亞、泰國和日本等地演出。

問到白雪仙可會捧場時，陳善之稱仙姐去年主動要求欣賞與管弦樂團合作的演出，未知今次會否前來欣賞日場，「唔敢驚動佢老人家，佢係國寶，年紀大，擔心怕有差池。」另外提到名模樂基兒(Gaile)爆出再離婚，與美藉食物商人Ian結束5年情，曾擔任Gaile經理人的他，表示很久未有聯絡，故並不知情。

另外，時裝設計師鄧達智（William）今日出席《帝女花》記招，William本身是粵劇迷，活動上與文武生王志良和花旦林穎施碰頭，William揚言視他們為偶像，有欣賞過他們的演出，大讚精彩吸引，是粵劇界難得突出又年輕的偶像，因之前未有到後台，與志良是首度碰面，穎施就表示跟William有過一面之緣。William表示內地流行着古裝，

認為粵劇戲服也可以與時並進，變日常服。指一般古裝穿搭繁複，如厠不方便，需要改良。William認為他們外形都斯斯文文，但都可以有不同造型，尤其穎施女仔可以有更多可能性。

穎施留一把長髮，自言可以嚐試剪短，不過近日為投入新角色，長髮更有代入感，表示作為演員會演出不同角色，形象百變，笑言梅艷芳是她的偶像。志良亦封William為偶像，望從對方身上學習。

另外，提到今日是徹銷口罩令第一天，William表示會繼續戴口罩，特別搭飛機一定罩不離口，透露下周將飛多倫多探親，之後每月都飛幾次，已買定至明年3月的機票。