《曼達洛人》第3季首播　盛傳《星戰》三元老將重現微電影

《星球大戰》（Star Wars）原創劇集《曼達洛人》（The Mandalorian）第3季將於今日Disney+ 上線。而監製兼導演Jon Favreau與男主角Pedro Pascal接連兩日先後現身西班牙馬德里及英國倫敦的宣傳活動為新一季造勢。而近日有傳下月舉行的年度「《星戰》慶典」魯卡斯電影公司將公布多項大計，其中包括《星戰》3位元老主角「天行者」、「漢蘇奴」以及「莉亞公主」將於Disney+的微電影中回歸！

查實早於2016年的《俠盜一號：星球大戰外傳》（Rogue One: A Star Wars Story）中電影公司以利用了電腦合成技術將已故的男星彼得古成（Peter Cushing）「起死回生」在銀幕上再現。此外，「莉亞公主」及「天行者」亦於《俠盜一號》以及《曼達洛人》第2季中用合成技術「逆齡」。而近日就有傳電影公司開拍的《星戰》三大元老微電影，亦會繼續用同一技術將3位主角「天行者」的麥咸美（Mark Hamill）、「漢蘇奴」夏里遜福（Harrison Ford）以及已離世幾年的「莉亞公主」嘉莉菲莎（Carrie Fisher）重現。