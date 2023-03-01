江嘉敏自爆被導演特別關照：專登夾我嘅！

藝人江嘉敏（Kaman）、林凱恩（Iris）、鄭衍峰、吳紫韻、邵初及黃婧靈等今日（1日）為無綫綜藝節目《健康必殺食》開工，介紹健康飲食資訊。Kaman笑言被導演特別關照：「我嗰啲集數我覺得係導演專登夾我嘅，唔係去水腫就係減肥食品，佢哋啲集數就好開心喎，我見佢哋食海參又食雞，我就集集都沙律。（咁有冇用？）啱啱食之嘛，哈哈！」她指沙律菜全是自己落田親手採擷，非常新鮮。

Iris就表示介紹的食品適合不同人士：「有男士同女士恩物同一啲奇怪食物。」她指最辛苦要是落田工作，又熱又晒，身旁Kaman即投訴被曬傷：「上次落田公司畀件背脊開窿嘅衫我，結果背脊曬咗兩個三角形出嚟。」問到有否順便收割小鮮肉？二人即笑言反問何來鮮肉？Kaman笑説：「得2個男主持乍喎？」Iris則大讚幕後工作人員，隨後亦讚兩位男拍檔細心：「係好好嘅前輩，平時見佢哋好似唔多理其他女仔，原來靜靜哋嗰陣係好溫柔，會攞防曬畀我哋。」談到撤銷了口罩令會否不習慣？Iris說：「方便外景拍嘢，冇咁怪，但出街就冇咁Free。」Kaman則表示不習慣：「今朝出街見人無捉都覺得怪怪哋。」

至於被拍檔讚溫柔細心的鄭衍峰，笑言不相信她們，但承認鏡頭後的他與螢幕前有所不同：「鏡頭後係做返自己，鏡頭前係窒佢哋多啲嘅。（設計效果？）都唔係嘅，有時真係忍唔住，哈哈！」他指做綜藝節目希望互有火花：「江嘉敏呢啲負責牙尖嘴利，Iris就做溫柔角色。」

談到緋聞女友馮盈盈工作大減意欲離巢一事，鄭衍峰表示二人未有傾談工作動向：「佢咁大個人會有自己未來規劃嘅。」他指盈盈早前亦參與了一集的拍攝：「嗰集佢都來去匆匆，一收工就衝返去上堂，目測佢係兩邊兼顧。」他強調由始至終二人也是好友關係，自己仍是單身：「我依家單身單到裂呀！（佢同你傳緋聞咪阻住你搵食？）又唔好咁講，佢又阻唔到嘅，哈哈。」他坦言近年工作忙，未有時間結識異性導致感情失收，直言想有個伴滋潤一下：「人生豐富啲，做節目都精彩啲。（會考慮主動出擊？）大家對我嘅認知係鏡頭前，其實我本身比較怕醜，有會有㗎啦，佛系。」他表示希望找一位方向一致，對工作有熱誠、想進步的伴侶。