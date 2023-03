位於東京豐洲的teamLab Planets TOKYO是主打身體互動體驗的美術館,內裏由人氣藝術團體teamLab的四個巨型藝術作品和兩個庭園所構成,是不少旅客訪日的必到一站。為迎接櫻花季的到來,當中兩個大型互動作品即日至4月30日期間,會換上期間限定的櫻花主題,當中一個名為「漂浮於落花宇宙」(Floating in the Falling Universe of Flowers),參觀者可隨意躺下觀賞櫻花的花開花落。另一個名為「錦鯉與人共舞所描繪之水面圖—─無限」」(Drawing on the Water Surface Created by the Dance of Koi and People - Infinity)的作品,大家可站在水中與錦鯉互動,錦鯉一旦與人接觸,就會散開變成迷人的櫻花,夢幻的視覺效果叫人相當期待呢。