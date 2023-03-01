高海寧新節目晒玉背歎Spa　彭慧中陳星妤三點式上陣勁搶鏡

由高海寧（高 Ling）、彭慧中（Phoebe）及陳星妤等主演的無綫節目《吃貨橫掃曼谷》熱播中。今晚一集帶大家去特色Café打卡，Café設有陶瓷工作室，讓客人在陶瓷上畫畫「陶」冶性情，高Ling選擇畫上一隻蝴蝶：「畫畫可以全神貫注，令到我個腦可以停止諗嘢。呢幾年遇到人生轉捩點，有啲唔開心嘅事，都試過好Depressed，Pick Up番畫畫後變得好平靜同平和。」

感性過後，3位靚女去享受特色Spa。高Ling大晒玉背享受真絲Spa，而Phoebe與星妤則一同享受玫瑰石英 Spa，最後齊齊浸玫瑰牛奶浴作結，可謂Chill級享受。而昨晚一集，Phoebe與星妤亦穿上三點式，大晒Fit爆Body去體驗「鹽水 Spa」及「暴雨 Spa」，治療師以水柱衝擊兩位靚女玉背治痛症，感覺過癮。

另一主持林澄光（Michael）遊夜市期間，竟即場花300泰銖（約67港元）剪髮，Phoebe提議他可於兩邊頭髮刻上「ML」兩字，Michael笑謂：「刻個『KL』高 Ling 吖！」Phoebe 即笑說：「Wow，咁高調示愛？」