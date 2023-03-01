陳豪龔嘉欣展開尋寶之旅　經歷天降「七彩奪命沙」

由陳豪及龔嘉欣等主演的無綫劇集《新四十二章》將迎來大結局，昨晚一集交代陳豪與鄭子誠，率領龔嘉欣及江嘉敏等，正式展開尋寶之旅，一度經歷天降「七彩奪命沙」。原來要拍攝這個機關並不容易，監製陳維冠表示：「淨係啲七彩沙已經搵咗好耐，最後要喺第二度運過嚟。由於沙堆有一定重量，為保障演員拍攝時嘅安全，劇組仲特登搭建一個大型支架撐住各人，並為各演員做頸套以防有沙漏入身體。」

有份參與相關場口拍攝的鄺潔楹回憶說﹕「雖然有啲小工具去幫輕我哋承受沙嘅重量，但個身點都會入咗一半沙，所以我哋每個人拍完返去沖涼時，都有唔同顏色嘅沙喺個身度。我算好少少，因為我比較細粒，所以被安排騎喺子誠嘅膊頭度。」她續指自己是唯一雙手活動自如的人﹕「拍到差唔多尾聲，大家都已經畀沙堆到上頸時，突然close up話見到陳豪條鼻毛突咗出嚟﹗我同佢都有段距離，要跨過啲沙、再伸長隻手去掂佢個鼻，我係咁喺度撩嚟撩去，好彩陳豪冇嬲。」

而結局篇的所有機關，都是工作人員在廠景以人手搭建，拍攝時間約一星期。鄺潔楹再說﹕「工作人員事先有測試過個機關係咪安全，我哋跌落去個位仲有軟墊，但可能試嗰個人同我重量唔同，我跌落窿時直頭係飛咗出去咁滯，淨係見到我對腳。」