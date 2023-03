美國23歲樂壇新星Gracie Abrams最近推出首張個人大碟《Good Riddance》,雖然她的父親正是曾執導《星球大戰:原力覺醒》以及《星空奇遇記》系列的美國名導演JJ阿伯拉罕(J. J. Abrams),但她沒有「靠父幹」,純粹憑實力成功闖樂壇!

她最近就獲天后Taylor Swift邀請在即將舉行的《The Eras Tour》巡演任表演嘉賓,而大碟主打歌《Where do we go now?》的MV就由《教父》(The Godfather)的金像導演哥普拉(Francis Ford Coppola)孫女Gia Coppola操刀。