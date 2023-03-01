黑鐵沙羅　G奶新人卜卜脆

青春，真可愛青春！雖然小弟已經唔再年輕，但係想感受一下青春感覺，所以鍾意欣賞美少女嘅寫真，從其身上重拾青春活力。日本寫真界就有好多嫩口巨乳女優，今日為大家介紹嘅黑鐵沙羅就係其中一位喇！

健康好波

雖然日本寫真界有好多有番咁上下年紀，卻依然魅力迷人嘅輕熟美人，但係佢哋出道經年，相信大家都想轉一轉新口味，欣賞出道不久又青春嫩口嘅新人，如果大家同小弟一樣都係咁諗的話，黑鐵沙羅絕對係近期嘅不二之選！

正所謂少女十八無醜婦，剛剛踏入18歲嘅佢，唔單止樣子俏麗甜美，而且仲散發出令人精神一振嘅青春活力同健康美，真係覺得有股暖流由頭流到落下身呀！身材亦相當吸引，一來肌膚白滑鮮嫩，二來心口仲有一對脹卜卜嘅G奶，而且軟彈適中，一睇就係係純天然無添加啦！

真人騷出道

沙羅讀緊高中嘅時候，已經踏足藝能界，不過當時佢只得17歲，仲未拍水着寫真，而係憑住參與演出網絡電視真人騷《今天我愛上你》出道，至於點解會參演呢個騷，佢就表示好希望可以透過同男仔談戀愛而令自己成長喎。

喺節目中，沙羅安排與一位男仔嘗試拍拖，二人嘅相處過程被一一拍攝，不過呢類節目欠缺新鮮感，所以關注度並唔高，未能令人氣提升。後來，沙羅成為時尚雜誌嘅專屬模特兒，直到最近終於作出性感新嘗試，脫去外衣拍攝水着寫真，憑住激凸上圍及青春魅力成功吸引廣大寫真迷嘅注意，更加被封為寫真界超新星同寫真界之原石，睇嚟前途一片光明！

黑鐵沙羅甫出道拍寫真極受歡迎，所以近期密密為不同媒體拍攝性感寫真，大家想緊貼佢嘅寫真工作情況，就要多啲留意其社交網喇！

Profile

年齡：18歲

身高：5呎2吋

三圍：35G-24-34