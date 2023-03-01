俄羅斯Helly Valentine　奪命雙球

嚟自俄羅斯嘅Helly Valentine有前有後，加埋火辣Cosplay造型，真係索到暈！（互聯網）

喺成人模特兒界有唔少高質俄妹搵食，其中更有唔少喺歐美極具人氣，而呢位俄國女Coser兼網紅雖然唔係裸模出身，但憑住大尺度嘅寫真而一脫成名，人氣直逼天后級脫星，佢就係Helly Valentine。

燃起興趣

唔少人睇過Helly Valentine嘅寫真後，都以為佢係脫星或成人模特兒出身，其實兩樣都唔係。原來喺佢成名之前，根本冇諗過會成為一位性感女Coser，更從未諗過憑住火辣裸體而獲得超高人氣，而當中嘅變化就要從佢投身Cosplay活動前開始講起。

2014年佢便開設社交帳號，主要分享自己設計嘅時裝及Cosplay服裝，偶爾亦會分享同家人嘅生活照。當時修讀時裝設計嘅佢，喺朋友嘅介紹下認識唔少Coser，並為對方製作服飾，亦因此慢慢燃起佢對角色扮演嘅興趣，直至2016年佢就開始參與Cosplay活動，就係咁，踏入人生轉捩點。

氣勢強勁

佢表示最初以性感Cosplay服示人，感到戰戰兢兢，但係見到現場觀眾同網民嘅熱烈反應，令佢提升自信心，後來更着得愈嚟愈少布，盡情晒胸露股，更係令人氣大爆發。及後佢獲得著名男士雜誌邀請拍攝成人Cosplay寫真，出嚟嘅效果相當滿意，更引來極大回響，紅遍歐美，成為炙手可熱嘅性感女Coser。後來佢趁網絡會員制平台嘅興起，開設埋OnlyFans帳號，拍攝全裸寫真及影片為會員大派福利，唔單止為佢帶嚟第一桶金，更成為俄國超人氣性感女Coser，氣勢銳不可擋！

Profile

出生地：俄羅斯

身高：168cm

三圍：34DD-23-34

Helly Valentine憑住火辣身材及無底線嘅演出而爆紅，大家只要Click入佢嘅社交網就可以睇到好多Cosplay寫真相，當中更有唔少若隱若現誘惑，真係勁養眼呀！