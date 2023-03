加開3月25日一場！NCT Dream拍片同港迷打招呼

韓國人氣男團NCT Dream早前宣布首度來港開騷,於3月25日假亞洲國際博覽館Arena舉行《NCT DREAM TOUR 'THE DREAM SHOW2 : In A DREAM' in HONG KONG》演唱會,門票於早前公開發售,即秒速爆滿,歌迷都紛紛表示希望加場,主辦方今日(1日)公布好消息,加開3月24日一場,門票將於3月2日公開發售。

為答謝香港歌迷的支持,NCT Dream七名成員特別穿上印有他們各人名字的T-Shirt,拍片跟大家打招呼,中國籍成員仁俊先用國語打招呼:「香港的朋友大家好,你們等很久了吧?」接着是Mark宣布加開24日一場:「24日、25日,我們會在亞博演出兩場!」這次是他們第一次到港舉行巡唱,一眾成員都表示非常期待,Jisung更表示:「特別為『HK NCTzen』演出的香港專場,我們正加緊努力準備中,希望大家可以多多支持。」

而3月23日是仁俊的生日,今次很可能是他人生第一次在香港過生日,不少粉絲都表示希望可以成功搶飛陪偶像過生日。有粉絲特別在3月23至26日與韓式自拍服裝品牌合作,在銅鑼灣一間自拍廳投放香港特別版「人生四格」模板,為仁俊慶生。