加開3月25日一場！NCT Dream拍片同港迷打招呼

韓國人氣男團NCT Dream早前宣布首度來港開騷，於3月25日假亞洲國際博覽館Arena舉行《NCT DREAM TOUR 'THE DREAM SHOW2 : In A DREAM' in HONG KONG》演唱會，門票於早前公開發售，即秒速爆滿，歌迷都紛紛表示希望加場，主辦方今日（1日）公布好消息，加開3月24日一場，門票將於3月2日公開發售。

為答謝香港歌迷的支持，NCT Dream七名成員特別穿上印有他們各人名字的T-Shirt，拍片跟大家打招呼，中國籍成員仁俊先用國語打招呼：「香港的朋友大家好，你們等很久了吧？」接着是Mark宣布加開24日一場：「24日、25日，我們會在亞博演出兩場！」這次是他們第一次到港舉行巡唱，一眾成員都表示非常期待，Jisung更表示：「特別為『HK NCTzen』演出的香港專場，我們正加緊努力準備中，希望大家可以多多支持。」

而3月23日是仁俊的生日，今次很可能是他人生第一次在香港過生日，不少粉絲都表示希望可以成功搶飛陪偶像過生日。有粉絲特別在3月23至26日與韓式自拍服裝品牌合作，在銅鑼灣一間自拍廳投放香港特別版「人生四格」模板，為仁俊慶生。