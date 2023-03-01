獎門人︱蔡思貝啜功最勁　吳卓羲處男上陣

劇集《廉政狙擊》演員胡定欣、蔡思貝、黃智雯今晚（1日）在將軍澳電視為《獎門人Ladies First 感謝祭》擔任嘉賓。黃宗澤(Bosco)、吳卓羲（Ron)、王浩信、胡定欣與《隱形戰隊》的馬國明、陳山聰、蔡思貝，劉佩玥與劉穎鏇晚在將軍澳電視為《獎門人Ladies First 感謝祭》對壘。

在「開心無敵啜乒乓遊戲」，眾女藝人放下女神形象，玩得最投入，劉穎鏇屢敗屢試，輕晒事業線。當中以思貝玩遊戲最勁，比賽時每次也啜贏對手。男士方面則以「視帝」陳山聰最冇包袱，加上對手是好友黃智雯，啜得相當狼死，十分搞笑。原本定欣與舊愛被安排對戰啜，但她見狀即醒目地避嫌，耍手要求換人，最後由吳家樂頂替馬國明。

黃智雯受訪時講到被《廉》的男隊友取笑「佗衰家」的，她反擊說：「佢哋太睇小我，之前上節目都贏咗幾個遊戲，雖然我轉數慢，但玩遊戲唔差，加上有胡定欣、蔡思貝兩個跑手喺度唔驚啦。」

胡定欣笑指：「但係今日係玩遊戲，唔係跑步喎。智雯雖樣個樣似豬隊友，我都想睇吓佢呢幾年有冇蛻變，吳卓羲咁多年竟然第一次上獎門人，我都想睇吓佢表演，到時再睇吓邊個係豬隊友。」蔡思貝上次玩獎門人時太過投入不慎走光？她笑說：「上次有打底嘅，唔係走光，最緊要玩得開心。」

群星拱照吳卓羲

Ron原來是首次玩獎門人，Bosco也感到難以置信笑言今晚是「群星拱照吳卓羲」，Ron則解釋說：「當年因為撞期所以玩唔到。問到Bosco可有向Ron教路：「佢咁百厭，使乜教。」Ron笑言最怕玩啜紫菜遊戲。

王浩信也只是第2次參與獎門人，笑言之前也因檔期未能參與，Bosco玩過5、6六次，最記得第一次玩是與張家輝一齊拍攝，Ron回敬說：「有影帝，唔怪得你去啦！」問到Bosoc是否靠他贏獎品? 他笑言最擔心是被黃智雯「佗衰家」拖累，但認為玩遊戲最緊要開心。

Ron的緋聞女友菊梓喬早前在澳門開騷被音響轟傷耳膜，Ron表示有慰問對方，但不清楚她的傷勢，傷勢方面還是問她本人最清楚。