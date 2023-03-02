【是日通勝】

農曆二月十一

癸卯年 甲寅月 己未日

吉時：上午5時至7時、上午9時至11時、中午11時至1時

凶時：下午3時至5時、下午5時至7時、晚上9時至11時

宜：祭祀、會友、修造

忌：作廚、訂婚、交易

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：19、24、32

幸運顏色：白、金

【星座運程】

今日幸運星：雙魚座

白羊座：凡事向好的方面想，不應把失意無限放大。

金牛座：平淡是福，不去跟別人作比較就沒有煩惱。

雙子座：保持好心情，好好控制脾氣，身體更健康！

巨蟹座：謹守崗位，相信自己，就會見到成功希望。

獅子座：機不離手會損害視力，好好錫住靈魂之窗。

處女座：愛情運稍遜，勿在不對的人身上浪費時間。

天秤座：錢財乃身外物，勿因金錢損失而迷失自己。

天蠍座：財運極好，但要保持低調，以免惹人眼紅。

人馬座：別做低頭族了，長時間玩手機易損害視力。

山羊座：毋須跟別人作比較，跟自尋煩惱沒有分別。

水瓶座：迎來倒霉一天，只要沒做虧心事就不用怕。

雙魚座：幸運指數排第一，單身者易遇到心儀對象。

【生肖運程】

相沖生肖：牛

旺弱指數：（升）豬 遇貴人

（跌）牛 是非多

鼠：敏感多疑，十分在意別人的指指點點。

牛：是日沖煞，好勝心過強，容易得罪人。

虎：財運稍遜，不適合獨自處理投資問題。

兔：人逢喜事精神爽，易透過博彩嘗到甜頭。

龍：虛榮心重，小心因面子問題惹上是非。

蛇：要做的事比較多，務必分清輕重緩急。

馬：運勢達到高點，付出愈多，收穫愈多。

羊：受怕輸心態影響，行事作風舉棋不定。

猴：小心爛桃花，勿對身邊異性太過熱情。

雞：聯誼會友好日子，有助擴闊個人眼界。

狗：垂頭喪氣，渾身負能量，判斷力下降。

豬：貴人運強，工作得心應手，易獲賞識。

【暢所欲玄】（梅花易數專家常歡）

探病注意禁忌

無可避免，有時大家都需要去醫院探望親友，不但可以親口問候當事人的病情進展，還有送上祝福的意義。但原來到醫院探病，有不少禁忌要留意啊！

很多人會帶鮮花去，希望為病者帶來生機，但要考慮對方是否對花粉過敏，不能帶太多或香味濃烈的，更不可以帶有根的或一盆盆的，擔心病者會因此在醫院「落地生根」，久久不能出院。

生果方面，要避免帶有「梨」字的，如雪梨、水晶梨、鳳梨等等，怕會令大家從此分離。「蕉」字亦是，因為「蕉」同「招」同音，恐會招來更多病痛。另外，數字上及物品諧音方面亦要注意，華人在數字上要忌諱的是「四」字，因「四」與「死」的發音相近，故此不要送與「四」有關數目的物品，更不宜在口邊經常提及。

離開醫院時，不可以說「再見」，應該用「拜拜」，因怕不能讓病人出院，常常於醫院再見面。最重要的是不要直接跟病人討論病症，因為不管病情是輕是重，大家都不是醫生，亂說亂談，只會給病人的心理添加負擔，不如多說正能量及有希望的話語，讓病人的心情好過一點！