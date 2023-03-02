鄺潔楹戴假髮加劇頭皮濕疹　人細志大：我要做女一

藝人鄺潔楹（Judy）形象活潑開朗，於熱播劇不惜犧牲靚女形象，長期戴上爆炸頭假髮配上雀斑造型，結果導致頭皮出問題，嚴重更有機會禿頭，但她一於少理，揚言要衝上女一，為「哈比族」爭光！

無綫劇《新四十二章》的奪寶之旅進入白熱化階段，劇中化身「雙兒」的Judy，套上爆炸頭假髮令人耳目一新，她受訪時亦笑說：「試造型見到個爆炸頭當堂嚇一跳，個頭咁大顯得我更細粒。（有冇反映過？）梗係有！但試完佢哋好鍾意，哈哈！」她笑言劇組原先想她電髮，但因沒時間給她經常補電才放棄，不料換來她的頭皮開始受罪：「一拍就十幾個鐘，夏天開工仲辛苦，因為本身有頭皮濕疹，出汗焗住但又唔除得。」她指情況最差時每天睡醒也驚見枕頭有大堆頭皮屑，更發現髮線後移5毫米，但性格樂天的她説：「每日按摩頭皮，依家前番2毫米。（拍多次肯唔肯？）我要做女一囉！大佬呀，髮線後移唔係咁易推番前㗎，哈哈！」她指漸漸發現自己真的愛上演戲，想繼續挑戰不同角色。

感激粉絲鼓勵

出道主要參與綜藝節目的她，予人印象「好嘈」、「哈比族」，曾擔心身高限制演藝事業發展的她，直言幸好有粉絲鼓勵：「耐唔耐都會收到Fans私訊，話同我一樣咁細粒好自卑，但見到我都可以喺演藝圈發展，令佢哋有番信心。我自己以前都會介意，後來諗通咗，覺得時代唔同，未必高瘦就一定靚、肥矮就一定唔好睇，所以好希望有啲作為，為我哋『哈比族』爭光！」

服裝：bisou bisou

化妝、髮型： Ivy Mak