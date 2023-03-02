「最後對手」渣巴自爆與李小龍首見面被「龍嫂」打到飛起

今年是一代武打巨星李小龍逝世50周年紀念，曾與小龍在遺作《死亡遊戲》中對打的前NBA球星渣巴（Kareem Abdul-Jabbar）曾接受外國傳媒訪問憶述當年與「師傅」李小龍首次見面時的經過。

渣巴表示自己永遠不會忘記與李小龍和妻子蓮達（Linda）首次見面時的經過，就是那次見面令他決定跟小龍學功夫。1967年，仍是加州大學學生的渣巴從朋友口中聽到有關小龍的事跡。見面時2人一見如故，渣巴大讚小龍與以往他遇過的大部分武術導師不同：「以前我見過嗰啲非常古板同傳統，不斷要求表示要尊重。Bruce（小龍）絕對唔係呢種，佢帶住燦爛笑容同友好嘅舉止同我打招呼。我哋傾咗一陣有關加州大學籃球隊嘅嘢之後佢就開始向我示範武術動作。」

小龍由妻子蓮達協助下向我示範，而最令他估不到就是渣巴負責揸沙包而蓮達竟然負責打沙包，他說：「佢（小龍）叫我盡力抱實個吊在天花的沙包。個沙包如身體般又厚又重。之後蓮達大力一踢個沙包。那股力量勁到令我退後幾尺，令我脊椎同牙齒都歪埋。佢哋（小龍夫婦）見到我個震驚表情即向我微笑。之後我捽一捽個胸口即叫佢哋教我呢招。」