AK潛入粉絲群組有話兒　暫時唔出solo歌

人氣男團MIRROR的主力成員都會輪流出solo歌，好似姜濤、Anson Lo、Jer、Ian、Edan等，AL啱啱先推出其拿手跳唱作品《MONEY》，而Jer的新歌《從零開始的新世界》仲係新鮮滾熱辣昨日出街，正當大家諗下個輪到邊個鏡仔出歌，副隊長Anson Kong（江𤒹生）卻忽然在社交網宣布唔出solo歌，引起「生粉」（粉絲暱稱）熱烈討論，心裏面有好多問號。

鏡粉經常在社交平台群組互相交換偶像的消息，每個鏡仔都幾乎有自己的鏡粉群組，上年AK忽然退出同生粉的群組，舉動嚇壞唔少人，事後他解釋過退group係好小事，只是想清理一下自己，讓自己靜一靜專注自己想做的事，點知昨日他再度喺群組出現，仲宣布唔出solo歌，他留言：「音樂計劃應該會暫時擱置，先做好拍攝工作。唔solo出歌，暫時會專注在拍攝上，希望有作品大家會多多支持。」仲話：「應該好過唱歌。」

其實AK過去兩年都有出歌，包括solo歌《黑之呼吸》和《信之卷》，也有跟隊長Lokman合唱的《虎道門》和跟Alton合唱嘅《REBOUND》，目前他則忙於為ViuTV拍攝新劇《打天下2》及《冰上火花》。生粉表示無綫AK唱歌、拍戲都咁支持，認為他只係暫時唔出solo歌啫，不用大驚小怪，拍完劇就可以照錄歌，期待他在舞台上的精彩表演。