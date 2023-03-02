動物精品「盲盒」　月月有驚喜

正所謂「小朋友先做選擇，大人全部都要」，對於可愛的動物精品點會嫌多？好似日本雜貨品牌YOU+MORE!就不時都會設計出不同的動物系列精品，而最近就以柴犬、兔子和熊貓為主人公，推出了一系列的新品，並以逐月交付的形式預售，為期半年或一年，讓買家月月都充滿期待，有拆盲盒的驚喜！

首先講講交貨期長達1年的柴犬及兔子精品，前者以萌萌的赤柴為圖案，製作出絨毛收納袋、硅藻土杯墊、毛巾、迷你手提袋等商品，不同姿勢的柴柴同樣「電力」十足。而後者則選用今年的主角─兔兔，圖案由插畫家しらとあきこ（Akiko Shirato）所繪畫，唯妙唯肖，兔兔化身成杯墊及茶杯、勺子、靠墊、襪子、洗臉巾、迷你手提包等等，可愛又實用。

而交貨期為半年的則有熊貓精品，今次加入「新成員」後再次登場，平日大大隻的熊貓縮小在物品之中，顯得迷你可愛。產品方面就有束口袋、迷你手提袋、洗面巾、襪子等等。以介紹的只是部分出貨例子，似乎日後還會有更多驚喜產品推出，大家想入手的話可上Felissimo官網看看。