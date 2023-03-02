Jena Malone自爆拍《飢餓遊戲》被性侵　與犯人私下解決

38歲美國女星Jena Malone昨日（1日）於社交網站上載她2014年於法國拍畢《飢餓遊戲終極篇: 自由幻夢 2》（The Hunger Games: Mockingjay – Part 2）時在郊區拍攝的照片，透露自己拍攝期間被性侵：「我哋喺法國郊區一間好靚嘅大宅取景，我叫司機車我去呢個田野，等我可以喊同紀錄呢一刻。巴黎呢段時間對我嚟講好艱難，我經歷咗一個好傷嘅分手，亦都被一個同我工作嘅人性侵。」她未有報警，而是採用「修復式正義」與犯人安排會面，探討對方如何可以彌補過錯：「我好努力去治療，透過修復式正義去學習，點樣去同侵犯我嘅人和好，以及同自己和好。」最後她鼓勵其他被性侵的受害者，指療傷過程是緩慢而非線性，但她願意聆聽受害人的經歷。

有網友留言批評為何犯人可以沒有後果，Jena回應：「唔係咁，我用修復式正義去容許療傷，問責同等對方可以成長。呢個係艱難嘅過程，但我相信佢真係幫到我度過最悲傷時刻。」「修復式正義」彌補過錯包括多種方式，可以是道歉、亦可以是賠償。Jena又再在另一回應表示她不想公開犯人的名字，以免對方被「取消文化」波及，因為對方已經向她贖罪，她不認為司法制度可以完全讓她療傷。