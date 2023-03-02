春日開「鏡」　潮人造型必備

最近天氣晴朗，大家都會趁放假行吓街，或是行山親親大自然！不過一到戶外就會覺得太陽猛烈刺眼，所以一副能遮擋艷陽的太陽眼鏡實在不可少。更何況今時今日太限眼鏡的作已不止保護眼睛，它更是配襯單品，因此一眾明星和潮人都會在配搭造型時戴上太陽眼鏡，為一身潮Look加分。想知今年夏天有甚麼新款太陽眼鏡登場，馬上為大家開「鏡」介紹！

復古潮流

氣質女明星倪妮戴上復古太陽眼鏡的照片一出，迅即引來大家注目，讓人有種回到昔日八十年代的Disco潮流。倪妮面上的太陽眼鏡來自Gucci 2023年春夏系列，採用復古的方形半框搭配輕巧金屬設計，鏡臂上綴有上下倒轉的Interlocking G標誌，配以大框鏡片，戴上後臉更細小，啱晒面形較闊的女生佩戴。

大師聯名

溥儀眼鏡與大師級別的時尚品牌Yohji Yamamoto（山本耀司）近日聯手，打造合共4個款式的「Yohji Puyi 2023」別注眼鏡系列。當中3個系列更有太陽眼鏡款式，包括「Awaken 覺醒」、「Reform 蛻變」和「Augment 升華」。整個系列的設計以時尚品牌的標誌性黑、銀、灰為主調，並綴有不同的「Y」字型設計細節，個別款式更加入別具溥儀眼镜特色的啞金元素。值得一提的是，眼鏡設計看似加入很多細節，但由於採用上乘的鈦金屬物料製造，所以十分輕身，戴上後感覺舒適。

極簡主義

韓國眼鏡品牌Gentle Monster近日與法國高級時裝品牌Maison Margiela合作，

推出一共11款太陽眼鏡及光學眼鏡。受到Artisanal高級訂製服裝系列的啟發，鏡款糅合了各種流暢的圓潤弧形設計，同時搭配了黑、白、灰、米白、透明及玳瑁等經典配色與簡約質感。鏡臂內側印上經典的圓圈8 Logo，鏡臂上則真實還原了標誌性的白色四縫線；加上隨眼鏡附送的眼鏡袋，布滿手工縫製的馬特拉斯紋 (Matelassé)，就像高級時裝品牌推出的手袋般，充滿時尚風格。