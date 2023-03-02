節目煞科︱周柏豪喊住嗌加油　張智霖誓保童心

男神張智霖、陳小春與周柏豪等主持的內地節目終於播畢，劇組安排他們於最後一集玩煽情，張智霖寫信給「20歲的自己」時盼一直保持童心，周柏豪更邊寫邊喊！

張智霖（Chilam）與陳小春等主持的《大灣仔的夜》第2季終於播畢，台前幕後於內地穿州過省拍攝，期間Chilam認輸受罰，於冰天雪地上做掌上壓，吳卓羲（Ron）則試過狂飲鹽水，搞到狂吞牛油兼扣喉「保命」，整個過程可謂淚水與溫馨交集，眾人建立了深厚友誼。最後一集正式上架，官方平台以「江湖路遠，不說再見，應有華人的地方就有大灣仔」作結，意味分分鐘有機會開拍第3季。

眾人於最後一集穿上古裝亮相，被形容為「大灣6大才子」，眾人搞笑在亭台樓閣唸詩詞歌賦，劇組更安排他們玩煽情，寫信給「20歲的自己」，Ron憶述剛入行的心情：「其實我一直在拍（戲），覺得自己愈來愈喜歡演戲，現在可以說演戲就是我的生命。」Chilam則邊寫邊說：「我想對20歲的自己說保持對未來的未知，是最開心的事情。你不是最好的，但可以變得更好，希望20年後你還保持童心。當然想身體健康，但明白生老病死是自然的事，用平靜心態去面對喜怒哀樂。」

而周柏豪感性表示：「先跟你說（20歲的周柏豪），你會遇到畢生最愛，但你必須要主動及珍惜。不用擔心途中會跌倒，因為事情從來都不是容易的，我在未來等你，加油。」語畢多次拭淚。至於小春的信內則回憶與謝天華數十載的友誼，坦言起初未想過可以當朋友這麼久，又稱從來沒想過成家立室。