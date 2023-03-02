闊別香港近4年︱林宥嘉4月搞紅館騷　最高$980票價

台灣歌手林宥嘉闊別香港近4年，今日（2日）終於宣布「idol 世界巡迴演唱會香港站」啟航， 並於2023年4月28至30日於紅館演出3場，3月13至15日優先訂票，票價分別$980、$680及$380，隨時一票難求！

今次林宥嘉挑選香港作為亞洲區首站，剛完成多場美加及正在歐洲巡演嘅佢，以2019年嘅idol演唱會作延續，轉化昇華到用「愛」為新概念，好多歌迷都被延續篇感動到邊睇騷邊爆喊。今次港騷概念會以「Love is bigger, even than black holes」為題，宥嘉說：「我或許質疑自己，我或許需要更多答案來填補虛空。直到我發現，惟有愛能滿溢出黑洞。愛比這世上一切你我所能想到的更巨大。所以今次演出，我期待這不只是一場演唱會，台上台下的每一個人，從開始的期待緊張，到每一場的結束，會感到心是滿的。我甚至期待：這不只是一個晚上的事，甚至當中有些甚麼，會在我們往後的日子能浮現而且覺得真好！」

佢又貼心提醒觀眾睇騷時唔好使用發光應援物品，例如螢光棒、發光燈牌等，盡量保持全黑。至於4月香港站，宥嘉除了加入新概念之外，亦會再新增收錄在第6張專輯的新歌。

而美加及歐洲嘅世界巡演，林宥嘉未有帶家人同行，老婆、小孩要暫時忍受分開嘅思念，不過去年10月佢去新加坡音樂節開唱，就有帶家人同行，佢更形容新加坡嗰次演出係：「從困難重重變幸福爆棚」因為嗰次開騷佢由一落地就嚴重過敏，鼻塞、流鼻水、打噴嚏等，甚至連講嘢都吃力，一度擔心現場演出的身體狀況。幸好演出時回復正常，唱出超水準。

旅途當中，佢又同老婆買「對戒」：「我和Kiki曾經買了一副對戒，但多年前我不小心遺失了，心中一直掛念着這件事情，很想買回結果尋遍台北都沒找到，沒料到，在新加坡逛街時看到。馬上買了。」喺溫哥華演出，林宥嘉手上亦戴住呢隻幸運戒指，又分享照片：「圖為我和我太太新買的對戒，我和我太太的第一隻對戒，我不小心弄丟了，雖然我買不到當初一模一樣的戒指，但總之終於又有對戒可以戴，而且我覺得很搭配巡演的衣服！」