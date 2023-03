無綫女星朱智賢選港姐入行,但其實早在20年前,佢就曾參加過女子組合Cookies新成員選拔比賽,近日其好友曹敏寶出戰無綫歌唱比賽節目《中年好聲音》,朱智賢就喺社交網上載2人當年於Cookies選拔賽結緣嘅合照,為對方加油打氣,留言指:「當年參加Cookies比賽,認唔認到邊個係我?This is how I met Mable when we were 17yo!(這是我17歲時認識敏寶的場合)」陳年舊照一出,其樣子即引起網民討論,當年嘅佢樣子青澀,皮膚偏黑且眼細細鼻扁扁,反觀現時眼大大兼鼻子高挺,認真愈大愈靚女。