巧手中菜　滿足你個胃

香港可以品嘗到世界各地的美食，但大部分人始終都有個「中菜胃」，偶然都要吃一頓中菜才滿足，本地除不時有新中菜館開幕，坊間的餐廳亦經常推出新菜單，無論是經典懷舊菜，又或是新派創意菜，風味各有特色，令你一試難忘。

特務歎中菜

看外國的特務主題電影，緊張刺激。尖沙咀開的粵菜餐廳及酒店花圖，就以王牌特工作設計靈感，餐廳入口有俄羅斯輪盤點、百子櫃配骰仔、以特務收藏品打造的酒廊區等設計，讓人猶如置身特務博物館。菜式方面，有傳統菜改良的新派美食，如水煮牛肉演變的和牛寶盒，精緻美味。鹽酥脆皮雞上桌時淋玫瑰露點火，搶眼吸睛。另外還有健康的素食伴水芹香、彈牙脆口的乾坤蒜脆米龍蝦球，點心就有麻辣脆皮燒賣、紅胡椒鮮露筍蝦餃和陳皮香草醬焗伊比利亞豚肉配鳳尾白菜沙律等，配茶湯或雞尾酒享用，同樣美味。

若味川菜

四川菜講究一菜一格、百菜百味，除有麻辣的菜式，也有其他不辣的美食選擇。中環川菜餐廳 Grand Majestic Sichuan近日推出全新菜式，率先出場就有爽口彈牙的涼拌海蜇和宮保龍蝦，前者配醃蘿蔔拌勻享用，酸甜醒胃，後者以澳洲龍蝦入飽，配自家製宮保醬及腰果爆炒，肉嫩味濃。同時間，客人可配店內人氣的川味魷魚、鮑魚雞煲和泡椒牛肉等享用，味道就更豐富。

春日養生

每到轉季，總有些飲食宜忌，大家也可從菜式上進補。香港尖沙咀凱悅酒店凱悅軒由現時至4月30日推出春日養生特色菜，涼拌紅菜頭蓮藕片以白醋調味，清爽開胃。五指毛桃鮮淮山花膠燉竹絲雞熬煮4小時，清甜滋潤。用韓國鮮人參煮湯底製成的石鍋鮮人參蟲草花竹笙浸東星斑片，配萵筍、雲耳等一齊食，暖身有口感。其他還有羊肚菌烊紫淮山花膠燜雞和紫蘇葉南瓜炒本地黑毛豬等小菜，最後以選用牛肉、蜜豆、香菇、粟米及蓮藕配白米和糙米打造的五行養生炒飯作結，最是滿足。

限定潮菜

很多中菜館在香港屹立多年，實力雄厚。百樂潮州為慶祝邁向第56年，由現時至4月30日推出期間限定大師發辦的10道菜菜單，部分菜式更以現代方式重新演繹。頭盤有滷水鵝頸肉鵝肝溏心蛋和臘味鳳凰拼龍鬚發財卷，主菜有杏汁燉荷包乳鴿，去骨乳鴿釀鮑魚、乾貝、火腿和瑤柱等食材，加杏汁燉煮。普寧豆醬焗法國春雞，小巧肉嫩的法國春雞配普寧豆醬，加添鹹香。另外還有潮式水晶燕窩球、竹笙魚蛋煮紹菜心和古法煎繡球伊麵等，相當多元化。

經典尋味

中菜發展源遠流長，造就了不少經典菜式，香港萬麗海景酒店高級中菜廳滿福樓於3月1日至4月30日推出多款經典中菜，手工細膩的蟹籽海鮮石榴球，蛋皮包好各款海鮮和菇菌，配高湯蛋白芡汁，飽滿鮮香。金錢雞以雞肝、冰肉配豬頸肉，油潤甘香。脆奶蘆筍炒鴿脯中的脆奶，以忌廉、鮮奶和椰奶炸至外脆內嫩，配鴿片更惹味，其他還有荔芋帶子盒、缽仔梅子燜鵝、雞蛋焗魚腸、梅菜扣肉和脆皮炸大腸等菜式，令人回味無窮。

半價歎點心

偶然做個孝順子女，和父母去飲茶食點心，相信他們必定高興。尖沙咀鄧記川菜由現時至3月31日逢星期一至日的早上11時30分至下午5時推出半價點心優惠，每日指定的午市點心有半價，如星期一至日依次序是蠔皇叉燒包、筍尖鮮蝦餃、蟹皇燒賣、檸香陳皮牛肉球、脆皮春卷、懷舊馬拉糕及蜂巢黃金糕，感覺更抵。